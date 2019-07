Ουόριορς: Έδωσαν Νάπιερ-Γκράχαμ στη Μινεσότα (pic)

Οι Ουόριορς πήραν από τους Νετς τον Ντ'Αντζελο Ράσελ μέσω sign and trade.

Η κίνηση αυτή είχε και άλλα στάδια, αφού απόψε πολεμιστές έστειλαν στους Τίμπεργουλβς τους Σαμπάζ Νάπιερ και Τρέβον Γκράχαμ, οι οποίοι ήρθαν στο Γκόλντεν Στέιτ για λίγο μαζί με τον πρώην βασικό point guard των Νετς.

Στο καλύτερο νέο της ημέρας για τους πρωταθλητές του 2017 και 2018, ο Κλέι Τόμπσον συμφώνησε για 5ετές 190 εκατ. δολαρίων.

Golden State is moving Shabazz Napier, Treveon Graham and cash onto Minnesota, league sources tell ESPN. Napier and Graham are part of the D'Angelo Russell sign-and-trade.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019