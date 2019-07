«Συνεργάστηκαν» 4 ομάδες για να πάρουν Μπάτλερ οι Χιτ! (pics)

Για να πάει ο Τζίμι Μπάτλερ στους Χιτ έπρεπε να συνεργαστούν 4 ομάδες.

Με το sign and trade ο παίκτης κατέληξε στο Μαϊάμι, σε κάτι που βοήθησαν αρχικά οι Σίξερς.

Η Φιλαδέλφεια πήρε τον Ρίτσαρντσον, ενώ στην εξίσωση μπήκαν και οι Μπλέιζερς που πήραν τον Ουάιτσαϊντ.

Αρχικά Μέγιερς Λέοναρντ και Μο Χάρκλες πήγαν στους Χιτ, ωστόσο ο Χάρκλες κατέληξε στους Κλίπερς στο τέλος.

Επιπλέον η ομάδα από το LA απέκτησε ένα pick πρώτου γύρου σε draft και πλέον στρέφει την προσοχή της στον Καουάι Λέοναρντ, που αποτελεί το πιο δυνατό όνομα της free agency.

Jimmy Butler deal is complete with Heat -- with Clippers added as a fourth-team in trade that also includes Philadelphia and Portland, league sources tell @ZachLowe_NBA and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019

Maurice Harkless is on his way to Clippers in the deal, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019

Miami is also sending a future first-round pick to the Clippers, league sources tell ESPN. https://t.co/q4cip3sR0X — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019

The Sixers get Miami's Josh Richardson in the deal, too. And ... Jimmy Butler gets his four-year, $142M max deal. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019