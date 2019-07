Μια από τις σημαντικότερες κινήσεις της free agency ήταν αυτή του Κέμπα Ουόκερ στους Σέλτικς.

Ο 29χρονος άσος αποχώρησε από τη Σάρλοτ έπειτα από 8 χρόνια για λογαριασμό της Βοστόνης, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τον Καϊρί Ίρβινγκ

Σήμερα εμφανίστηκε μαζί με τον πρόεδρο του οργανισμού, Ντάνι Έιντζ φορώντας την ανάλογη αμφίεση.

.@KembaWalker in the Celtics green for the first time (via @Chad_Amaral) pic.twitter.com/szUheJSTrw

— Bleacher Report (@BleacherReport) 1 Ιουλίου 2019