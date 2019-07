Οι Ουόριορς αποσύρουν τη φανέλα του Ντουράντ! (pic)

Έπειτα από δυο πρωταθλήματα και ισάριθμους τίτλους MVP των Τελικών με τους Ουόριορς (2017, '18), ο KD αποχώρησε από το Όκλαντ για λογαριασμό των Νετς.

O Ντουράντ, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου στη σειρά με τους Τορόντο Ράπτορς, απέρριψε τα 221 εκατομμύρια που του έδωσε το Γκόλντεν Στέιτ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο αντί 141 εκατομμυρίων με τους Νετς, όπου θα είναι συμπαίκτης με τους Καϊρί Ίρβινγκ και ΝτεΆντρε Τζόρνταν.

Ο κύκλος του στους Ουόριορς έκλεισε με την αποχώρηση του για το Μπρούκλιν όμως ο ιδιοκτήτης του οργανισμού, Τζο Λακόμπ εξήγησε πως η φανέλα του Ντουράντ θα αποσυρθεί!

Warriors' Joe Lacob says the franchise will retire Kevin Durant's No. 35 jersey, in statement thanking Durant.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Ιουλίου 2019