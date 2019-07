Ο 35χρονος Πορτορικανός γκαρντ αγωνίζεται στους Μάβερικς από το 2014 και θα παραμείνει στο Ντάλας για ακόμα έναν χρόνο.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 10.9 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ μ.ό. σε 38 αγώνες με τους Τεξανούς.

Τον περασμένο Ιανουάριο έκοψε τον αχίλλειο του δεξιού του ποδιού.

Free agent guard JJ Barea has agreed to a one-year, veteran’s minimum deal to return to the Dallas Mavericks, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

