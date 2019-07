Ο Τόμπσον συμφώνησε με τους Ουόριορς για 5 χρόνια και $190 εκατομμύρια! (pic)

Οι Ουόριορς θέλησαν εξ αρχής να διατηρήσουν τους Splash Brothers κι έριξαν στο τραπέζι 190 εκατομμύρια δολάρια ώστε να κρατήσουν τον Τόμπσον, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια των Τελικών με τους Ράπτορς.

Ο 28χρονος άσος αποδέχτηκε την πρόταση κι έτσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στους «Πολεμιστές» για τα επόμενα πέντε χρόνια!

