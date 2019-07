Ο Άντονι Ντέιβις στο εξώφυλλο του ΝΒΑ 2Κ20, o Ουέιντ στη legend edition! (pics)

Γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, το ΝΒΑ 2Κ20 είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους δύο σούπερ σταρ του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη! Όπως είναι γνωστό, ο Ντέιβις άφησε την Νέα Ορλεάνη για να κάνει παρέα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Λέικερς, ενώ ο Ουέιντ είχε το δικό του farewell σε κάθε γήπεδο του ΝΒΑ που επισκέφθηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε!

