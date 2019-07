Οι Μπακς «θυσίασαν» τον Μπρόγκντον για τον Λόπεζ!

Τα «Ελάφια» είχαν την επιλογή να ματσάρουν οποιαδήποτε προσφορά για τον Μάλκολμ Μπρόγκντον, αλλά ο παίκτης τελικά κατέληξε στους Πέισερς. Οι Μπακς επέλεξαν τελικά να κρατήσουν τον Μπρουκ Λόπεζ, τον ψηλό που τους έδωσε πολύτιμες βοήθειες πέρυσι και να δώσουν σ' αυτόν τα χρήματα, από τη στιγμή που είχαν ήδη κλειδώσει την ανανέωση του Μίντλετον με 178 εκατομμύρια δολάρια.

Από την άλλη, ο Μπρόγκντον «πλήρωσε» το γεγονός ότι έχασε 1,5 μήνα στο τέλος της κανονικής περιόδου και στα playoffs και όταν επέστρεψε (στο τελευταίο ματς με τους Σέλτικς) δεν έδειξε ότι μπορούσε να κάνει την διαφορά.

Pacers trade 1st and 2nd round picks to Bucks for Malcolm Brogdon, per @wojespn

Brogdon has agreed to 4-year, $85M contract with Indiana pic.twitter.com/mPVtyYoqkO

