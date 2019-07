Μίντλετον, Χάρις, Τόμπσον: Τα τεράστια συμβόλαια τους φτάνουν Ουέστμπρουκ και Κάρι! (pic)

Ο Κρις Μίντλετον συμφώνησε με τους Μπακς για επέκταση της συνεργασίας τους και τα χρήματα που θα πάρει είναι πάρα πολλά. Ο παίκτης συμφώνησε να παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι για τα επόμενα 5 χρόνια με τις αποδοχές του να φτάνουν τα 178 εκατομμύρια δολάρια.

Μέχρι σήμερα μόνο ο Ράσελ Ουέστμπρουκ (5 χρόνια/ 206.8 εκατ. δολάρια) και ο Στεφ Κάρι (5 χρόνια/201.2 εακτ. δολάρια) είχαν καταφέρει να πάρουν παραπάνω, αλλά αυτή την πρώτη τρελή ημέρα των ανταλλαγών του 2019 μπήκαν και άλλοι σε αυτό το κλειστό κλαμπ. Τόμπσον (5 χρόνια/190 εκατ. δολάρια) και Χάρις (5 χρόνια/180 εκατ. δολάρια) με τις συμφωνίες τους έγραψαν και αυτοί ιστορία και πλέον έχουμε μια νέα... πλούσια πεντάδα.

Ο Κρις Μίντλετον πάντως ήταν η 39η επιλογή στο ντραφτ του 2012 και με το συμβόλαιο του έγινε ο πιο πλούσιος παίκτης, που ήταν επιλογή 2ου γύρου, στην ιστορία του ΝΒΑ.

As of now, the only players to ever sign for more than Middleton's $178M deal are Russell Westbrook (5 yrs/$206.8M) and Stephen Curry (5 yrs/$201.2M).

Middleton was the 39th overall pick in the 2012 NBA Draft, making this the largest contract for a 2nd-round pick in NBA history. https://t.co/KKJgAaxQ86

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 30 Ιουνίου 2019