Χιτ: Ο Μπάτλερ έρχεται, ο Ντράγκιτς φεύγει (pics)

Και αυτός, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Γκόραν Ντράγκιτς.

Όπως σημειώνεται από δημοσιογράφους των ΗΠΑ, η ομάδα του Μαϊάμι εξετάζει τις επιλογές που έχει, για να ολοκληρώσει οριστικά τη συμφωνία με τον Μπάτλερ και συζητούν με τον Ντράγκιτς, για να βρει μια ομάδα μέχρι τις 6 Ιουλίου.

Ο Σλοβένος είχε φαβορί για προορισμό τους Μάβερικς, αλλά η ομάδα του Ντάλας επέλεξε τελικά να μην φορτωθεί το «βαρύ» του συμβόλαιο, καθώς έχει λαμβάνειν 19.217.900 δολάρια για τη σεζόν 2019-20, πριν μείνει ελεύθερος. Αντ' αυτού, οι Μάβερικς προτίμησαν τους Κέλι Ολίνικ και Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ.

The Heat is still working on options to complete the Jimmy Butler sign and trade with Philadelphia, according to a league source. Out of respect for Goran Dragic, the Heat are working with him and his representatives to find a trade partner by July 6.

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 1 Ιουλίου 2019