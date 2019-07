Μπούλοκ: Στους Νικς για δύο χρόνια (pics)

Μικρή ήταν η θητεία του 28χρονου γκαρντ/φόργουορντ στους Λέικερς, στους οποίους πήγε τον προηγούμενο Φεβρουάριο.

Ο Μπούλοκ θα φοράει πλέον την φανέλα των Νικς, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Νέας Υόρκης για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το συμβόλαιό του θα τού φέρει απολαβές ύψους $21 εκατομμυρίων.

