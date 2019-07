Χεζόνια: Στους Μπλέιζερς για 1+1 χρόνια (pic)

Ο 24χρονος φόργουορντ, που είναι γνωστός στην Ελλάδα για την αγάπη που «τρέφει» για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, αφήνει τη Νέα Υόρκη και τους Νικς.

Όπως έγινε γνωστό, θα υπογράψει minimum συμβόλαιο στους Μπλέιζερς (1+1 χρόνια), με τη οψιόν για τον δεύτερο χρόνο να είναι στο χέρι του.

Ο Χεζόνια το 2012-15 ήταν στην Μπαρτσελόνα, έπειτα επελέγη από τους Μάτζικ στο Νο5 του draft, έμεινε στο Ορλάντο για τρία χρόνια (2015-18), πέρασε μια σεζόν στους Νικς και τώρα θα φορά τη φανέλα της ομάδας του Πόρτλαντ.

To make clearer the terms: It's a two-year deal, with the second year a player option. https://t.co/JgafbfHeKk

