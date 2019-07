Μάρεϊ: Συμφώνησε με τους Νάγκετς για πέντε χρόνια και max συμβόλαιο!

Για τρίτη συνεχόμενη σεζόν οι Νάγκετς δρουν γρήγορα και δένουν ένα «αστέρι» τους με μακροχρόνιο συμβόλαιο. Το έκαναν με τον Γιόκιτς πέρυσι το καλοκαίρι και το έκαναν και με τον Γκάρι Χάρις το 2017.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ είναι η κίνηση του φετινού καλοκαιριού, αφού κατάφεραν να τον κρατήσουν με 5ετές συμβόλαιο και δίνοντας του 170 εκατομμύρια δολάρια. Ο παίκτης ήταν σημαντικό κομμάτι για την ομάδα του και φέτος τελείωσε την σεζόν με 18.2 πόντους και 4.8 ασίστ.

Jamal Murray has agreed to a 5-year, $170M contract extension with the Nuggets, agent Mike George tells The Athletic. pic.twitter.com/8SklwqaZQq

— SportsCenter (@SportsCenter) 1 Ιουλίου 2019