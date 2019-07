Η κίνηση της βραδιάς: Ο Ντ' Άντζελο Ράσελ στους Ουόριορς! (pics)

Μπορεί το τρίο Ντουράντ - Ίρβινγκ - Τζόρνταν να μαγνήτισε τα βλέμματα που πήγε στους Νετς, αλλά οι Ουόριορς περίμεναν για να κάνουν το δικό τους... μπαμ!

Οι «πολεμιστές» απέκτησαν τον Ντ' Άντζελο Ράσελ, ο οποίος είχε γίνει στόχος για πολλές ομάδες της κορυφαίας λίγκας.

Η ομάδα του Στιβ Κερ απέκτησε τον παίκτη μέσω του sign-and-trade, δίνοντάς του 4ετές συμβόλαιο με 117 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό σημαίνει πως ο Αντρέ Ιγκοουοντάλα θα δοθεί στους Μέμφις Γκρίζλις, για να κάνουν χώρο οι Ουόριορς στο salary cap.

Reloading. D-Lo is on his way to the Bay. pic.twitter.com/6yrJ0f2Q0f — NBA on TNT (@NBAonTNT) 1 Ιουλίου 2019

D-Lo to the Warriors. What a wild Day 1 of free agency so far. (from B/R x @americanexpress) pic.twitter.com/q904B6wksS — Bleacher Report (@BleacherReport) 1 Ιουλίου 2019

Golden State is trading Andre Iguodala to the Memphis Grizzlies, league source tells ESPN. Warriors are sending a 2024 protected first-round pick in the 2024 (protected 1-4), 2025 (protected 1) and 2026 unprotected. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019