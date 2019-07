Ρόμπιν Λόπεζ: Συμφώνησε με τους Μπακς και θα παίξει μαζί με τον αδελφό του!

Λόπεζ επί 2 στα αποδυτήρια των Μπακς, αφού μετά την συμφωνία της επέκτασης της συνεργασίας με τον Μπρουκ και ο Ρόμπιν συμφώνησε με τα Ελάφια και θα βρεθεί στο Μιλγουόκι, για να συνεχίσει την καριέρα του. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δίδυμοι θα παίξουν μαζί, μετά τα δύο χρόνια που είχαν παίξει στο κολέγιο. Ο Μπρουκ έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην φετινή πορεία των Μπακς και αφού συμφώνησε εκείνος, είδε και τον αδελφό του να αφήνει το Σικάγο και να κάνει το ίδιο δρομολόγιο.

Free agent center Robin Lopez has reached an agreement with the Milwaukee Bucks (via Yahoo Sports) pic.twitter.com/pNU6RobkZq

— NBA TV (@NBATV) 1 Ιουλίου 2019