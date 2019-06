Στους Τζαζ θα παίζει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς.

Μάλιστα, ο Σέρβος θα λάβει το ποσό των 73.000.000 δολαρίων.

Indiana's Bojan Bogdanovic has agreed to a four-year, $73M deal with the Utah Jazz, league sources tells EPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2019