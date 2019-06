Κρίσταπς Πορζίνγκις και Μάβερικς αναμένεται να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ετσι, μαζί με τον Ντόντσιτς θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τους «Μαβς» και πάλι στην κορυφή.

Μάλιστα, τα χρήματα που θα πάρει ανέρχονται στα 158.000.000 δολάρια.

The Mavericks and Kristaps Porzingis have reached agreement on a new five-year, $158 million contract, league sources say

