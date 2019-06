Ο Kέμπα Ουόκερ συμφώνησε σε τετραετές συμβόλαιο με τους Σέλτικς.

Ο πρώην σούπερ σταρ των Χόρνετς θα λάβει μάξιμουμ συμβόλαιο ύψους 141.000.000 δολαρίων.

Free agent Kemba Walker has agreed to sign a four-year, $141M maximum contract to join the Boston Celtics, Excel Sports agent Jeff Schwartz tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2019