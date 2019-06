Ο Ρέντικ αναμένεται να υπογράψει στους Χόρνετς για επόμενα δύο χρόνια βάζοντας στον τραπεζικό του λογαριασμό 26.500.000 δολάρια.

Free agent guard JJ Redick has agreed to a two-year, $26.5M deal to join the New Orleans Pelicans, league sources tell ESPN.

