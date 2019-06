Ο Τέρι Ροζίερ αναμένεται να καταλήξει στη Σάρλοτ.

Η ομάδα του Μάικλ Τζόρνταν προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον Ροζίερ με 58.000.000 δολάρια.

Ετσι, οι Σέλτικς θα χάσουν άλλον έναν σημαντικό παίκτη μετά τον Ίρβινγκ.

Free agent guard Terry Rozier plans to agree to a three-year, $58M contract with the Charlotte Hornets via sign-and-trade, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2019