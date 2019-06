Ο Ίρβινγκ στους Νετς με 141 εκατομμύρια, έρχεται και ο Τζόρνταν! (pic)

Ο Adrian Wojnarowski έριξε τη... βόμβα της free agency λίγες ώρες πριν από την έναρξή της, ενημερώνοντας ότι ο Κέβιν Ντουράντ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Νετς παρά το γεγονός ότι οι Ουόριορς του πρόσφεραν 221 εκατομμύρια δολάρια!

Ο KD, λοιπόν θα συνεχίσει στο Μπρούκλιν όπως και οι Καϊρί Ίρβινγκ, ΝτεΆντρε Τζόρνταν. Μάλιστα ο Ίρβινγκ θα λάβει 141 εκατομμύρια δολάρια για τέσσερα χρόνια!

Sources: Durant will sign a 4-year, $164M deal with the Nets; Irving will sign 4-years, $141M.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 Ιουνίου 2019