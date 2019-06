Ο Ντουράντ ανακοινώνει τα ξημερώματα την ομάδα που θα συνεχίσει, οι Ουόριορς του δίνουν $221 εκατομμύρια! (pics)

Οι Ουόριορς είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τον Κέβιν Ντουράντ, προσφέροντας supermax συμβόλαιο 221 εκατομμυρίων δολαρίων με την έναρξη της free agency όπως ανέφερε πρόσφατο δημοσίευμα του ESPN.

Παράλληλα, ο Adrian Wojnarowski αποκάλυψε χθες πως ο KD και ο Καουάι Λέοναρντ έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να γίνουν συμπαίκτες ενώ για την απόκτηση του ενδιαφέρονται επίσης οι Νετς, οι Κλίπερς και οι Νικς.

Οι απορίες για το μέλλον του Ντουράντ, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου στους Τελικούς με τους Ράπτορς θα λυθούν απόψε με την ανακοίνωση του από τον ίδιο στο "The Boardroom".

Source: Kevin Durant will announce his free agent decision tonight on his company owned sports business network: https://t.co/ovJCDTOEMz

The Warriors will officially offer a five-year, $221 million max deal TO Kevin Durant at 6 PM ET tonight ... and Golden State now knows it will get Durant's decision tonight

— Marc Stein (@TheSteinLine) 30 Ιουνίου 2019