Ανανεώνει με super max συμβόλαιο ο Λίλαρντ για $196 εκατομμύρια! (pic)

Ο 28χρονος πόιντ γκαρντ ήταν εκείνος που έστειλε τους Μπλέιζερς στα ημιτελικά της Δύσης με εκείνο το απίθανο νικητήριο τρίποντο στο Game 5 της σειράς με την Οκλαχόμα, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 25.8 πόντους, 6.9 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ μ.ό.

Πλέον είναι έτοιμος να επεκτείνει τη συνεργασία του με το Πόρτλαντ, υπογράφοντας super max συμβόλαιο αντί 196 εκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Portland Trail Blazers star Damian Lillard is working toward agreement on a four-year, $196 million super maximum contract extension, league sources told @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 30 Ιουνίου 2019