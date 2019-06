«Ο Μπάτλερ θέλει να παίξει στο Μαϊάμι» (pic)

Όπως έγραψε ο δημοσιογράφος του Associated Press, Τιμ Ρέινολντς, ο Μπάτλερ θα επιλέξει ως επόμενο σταθμό της καριέρας του, τους Μαϊάμι Χιτ.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι αυτό ακριβώς προτίθεται να πει στους ανθρώπους της ομάδας στην κουβέντα που θα έχει σε λίγες ώρες μαζί τους, όταν και θα ανοίξει η free agency!

Not that this is a surprise - or means anything - but Jimmy Butler is expected to tell Miami officials tonight that he wishes to play for the Heat, per source.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 30 Ιουνίου 2019