Ο Λιθουανός ψηλός άλλαξε ομάδα στα μέσα της σεζόν, μετακομίζοντας στο Μέμφις στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Μαρκ Γκασόλ στους Ράπτορς.

Πλέον είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Γκρίζλις αντί 45 εκατομμυρίων δολαρίων όπως αναφέρει ο Adrian Wojnarowski.

Once free agency opens at 6 PM ET, center Jonas Valanciunas is expected to commit to a three-year, $45M contract to return to the Memphis Grizzlies, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 Ιουνίου 2019