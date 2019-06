«Για δύο χρόνια στους Πέλικανς ο Μέλι» (pics)

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναράφσκι, o Ιταλός φόργουορντ αφήνει την Φενέρμπαχτσε και την EuroLeague προκειμένου να αγωνιστεί στο ΝΒΑ και να είναι συμπαίκτης του Ζάιον Ουίλιαμσον!

Ο Μέλι θα πάρει 8 εκατομμύρια δολάρια για τα δύο χρόνια.

EuroLeague power forward Nicolo Melli is finalizing a two-year deal with the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. Melli, 28, was the top scorer in the EuroLeague Finals for Fenerbahce last season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 Ιουνίου 2019