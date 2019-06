Ο Πάουελ βρίσκεται στους Μάβερικς από το 2014 (δανεικός στους Τέξας Λέτζεντς το 2014-15) και η ομάδα δεν φαίνεται διατεθειμένη να τον αποχωριστεί.

Όπως αναφέρεται σε μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ο σύλλογος του Ντάλας σχεδιάζει να του κάνει επέκταση συμβολαίου για τα επόμενα τρία χρόνια, αξίας $33 εκατομμυρίων.

Mavs plan on giving Dwight Powell a three-year, $33M extension once free agency opens, per @TheSteinLine pic.twitter.com/M0ZHe3RXtM

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 30 Ιουνίου 2019