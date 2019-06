Πάει Παγκόσμιο αντί για Summer League ο Ντιλικινά (pic)

Ο 20χρονος πόιντ γκαρντ μέτρησε φέτος 5.7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μ.ό. σε 43 αγώνες με τους Νεοϋορκέζους στη regular season και πλέον στρέφεται στις υποχρεώσεις του με την εθνική Γαλλίας.

Μάλιστα διεμήνυσε στους Νικς ότι δεν θα παίξει στο Summer League αλλά προτίθεται να ταξιδέψει στην Κίνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εκεί όπου οι «bleus» θα αντιμετωπίσουν αρχικώς τις Δομινικανή Δημοκρατία, Γερμανία και Ιορδανία στον 7ο όμιλο.

Frank Ntilikina will not be playing Summer League with the Knicks, according to a source. He plans to play with the French National team in the World Cup which starts at the end of August.

