Νικς: Το... παλεύουν για Ντουράντ-Ροζίερ, κοντά σε Ραντλ! (pic)

Μεγάλες βλέψεις για τη free agency έχουν οι Νικς.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα η ομάδα της Νεάς Υόρκης τρέχει την υπόθεση του Κέβιν Ντουράντ και του Τέρι Ροζίερ και ειδικά για τον KD αναμένεται τεράστια... μάχη με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές.

Πάντως οι Νικς έγιναν πλέον το φαβορί για την απόκτηση του Τζούλιους Ράντλ, με τις 2 πλευρές να είναι κοντά σε συμφωνία.

Πέρυσι στους Πέλικανς μέτρησε 21.4 πόντους και 8.7 ριμπάουντ.

