Δεν ασχολούνται με Χόρφορντ οι Πέλικανς (pic)

Τις προηγούμενες μέρες αρκετά δημοσιεύματα ανέφερε πως οι Πέλικανς θα κινηθούν για την απόκτηση του Αλ Χόρφορντ στη free agency.

Όμως ήρθε ο Marc Stein να γράψει πως οι... πελεκάνοι δεν αναζητούν παίκτες που θα έχουν συμβόλαια έως και τρία έτη.

Έτσι ο Χόρφορντ που ψάχνει για 4ετές αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων φεύγει αυτόματα από τη λίστα.

Πάντως οι Πέλικανς δεν θα σταματήσουν την προσπάθεια για να δυναμώσουν και να πλαισιώσουν τους Χόλιντεϊ, Μπολ, Ίνγκραμ και Ζάιον.

Ο Αλ βρίσκεται πολύ κοντά στους Κλίπερς.

New Orleans is not pursuing players in the market for four-year deals. @NYTSports reported June 22 that Horford, upon severing ties with Boston, was immediately expected to receive a new four-year pact from a mystery bidder worth in excess of $100 million

— Marc Stein (@TheSteinLine) 30 Ιουνίου 2019