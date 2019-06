Κλίπερς: Θέλουν να πάρουν... πακέτο τους Λέοναρντ και Μπάτλερ! (pic)

Μεγάλα σχέδια στη free agency έχουν οι Κλίπερς που διαθέτουν πολύ χώρο στο salary cap και θα κινηθούν για superstars.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει Marc Stein, η ομάδα του Λος Άντζελες θα παλέψει για το colpo grosso με Καουάι Λέοναρντ και Τζίμι Μπάτλερ.

Η ομάδα του Ρίβερς θέλει να τους φέρει παρέα, μια κίνηση που θα αλλάξει τις ισορροπίες στη λίγκα και θα κάνει τους Κλίπερς διεκδικητές του τίτλου.

Πάντως για τον Καουάι ενδιαφέρονται οι Νικς, οι Νετς, οι Λέικερς και οι Ράπτορς, εκτός των Κλίπερς, ενώ τον Τζίμι τον θέλουν οι Λέικερς, οι Ρόκετς, οι Χιτ και οι Νικς.

The Clippers are exploring the feasibility of signing both Kawhi Leonard and Jimmy Butler in free agency, @NYTSports has learned

— Marc Stein (@TheSteinLine) 30 Ιουνίου 2019