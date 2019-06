Λέικερς: Διπλό «μπαμ» με Μπέβερλι και Σεθ Κάρι! (pic)

Μετά τους Σέλτικς που πήραν Κέμπα, τους Νετς που έφεραν Ίρβινγκ, ήρθε η σειρά των Λέικερς να κινηθούν στη free agency.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι λιμνάνθρωποι συμφώνησαν με τον Πατ Μπέβερλι και Σεθ Κάρι.

Με αυτόν τον τρόπο δυναμώνουν πολύ στην περιφέρεια, εκεί όπου είχε δημιουργηθεί τεράστιο κενό μετά τις φετινές αποχωρήσεις και την αποχώρηση των Μπολ-Χαρτ για την ανταλλαγή με τον Ντέιβις.

Ο Μπέβερλι θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών στο ΝΒΑ, ενώ σουτάρει με 38% από το τρίποντο στην καριέρα του στη λίγκα. Ο Σεθ είναι κλασικός σουτέρ, μετρώντας 45% την περσινή σεζόν με τους Μπλέιζερς.

Πάντως οι Λέικερς δεν τελείωσαν εδώ και θα πάνε για να προσθέσουν ακόμα έναν all star για να φτιάξουν την big-three με ΛεΜπρόν και Ντέιβις.

The Lakers have reached out to the representatives of Patrick Beverley and Seth Curry, per @BA_Turner.

