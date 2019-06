Ίρβινγκ: Καθοριστική συνάντηση με Νετς, Λέικερς για Ράσελ (pics)

Ο free agent Κάιρι Ίρβινγκ θα έχει συνάντηση με τους Νετς την Κυριακή (30/6).

Μάλιστα, σύμφωνα με τον... μετρ του είδους, το δημοσιογράφο του ESPN Adrian Wojnarowski, οι δύο πλευρές θα τα βρουν για 4ετές συμβόλαιο με τον παίκτη να λαμβάνει 141.000.000 δολάρια.

Αν λοιπόν ο Ίρβινγκ πάει στο Μπρούκλιν, ο Ράσελ θα μείνει ελεύθερος μιας κι οι Νετς θα συνεργαστούν μαζί του ώστε να βρεθεί ομάδα της αρεσκείας του Βέβαια, δεν θα δυσκολευτεί να βρει ομάδα.

Ήδη, οι Λέικερς έχουν έρθει σε επαφή με την πλευρά του και βάσει των ίδιων πληροφοριών υπάρχει κοινή επιθυμία Ράσελ - Λέικερς για να ενώσουν ξανά τους δρόμους τους.

Once Kyrie Irving commits to a deal, Nets are expected to renounce All-Star guard D'Angelo Russell and allow him to become an unrestricted free agent, league sources tell ESPN. Russell led Nets to the playoffs this past season. There's tremendous league-wide interest in Russell. https://t.co/cJSryXSUJV

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2019