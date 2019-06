Ο Κέμπα Ουόκερ ταξιδεύει για να υπογράψει στους Σέλτικς

Ο Κέμπα Ουόκερ θα ταξιδέψει στην περιοχή της Νέας Αγγλίας προκειμένου να συναντήσει τους ανθρώπους της ομάδας της Βοστώνης.

Ο γκαρντ που έπαιξε στους Χόρνετς τα τελευταία χρόνια θα υπογράψει με την έναρξη της νόμιμης περιόδου.

Το συμβόλαιο θα είναι τετραετές αντί 141.000.000 δολαρίων.

As reported this week, the Celtics and Walker both intend for the All-Star guard to commit to a four-year, $141M maximum contract once free agency opens on Sunday at 6 PM. Walker is traveling to New England to meet with Celtics officials at 6 PM ET. https://t.co/KxKR56ezXB

