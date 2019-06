Ο Τόμας μέτρησε φέτος 4.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ σε 46 συμμετοχές στη regular season με τους Νεοϋορκέζους.

Σε 392 αγώνες στο ΝΒΑ με τη Νέα Ορλεάνη, την Οκλαχόμα και τους Νικς έχει 5.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ μ.ό. καριέρας.

The New York Knicks have waived forward Lance Thomas, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 29 Ιουνίου 2019