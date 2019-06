«Ντουράντ και Λέοναρντ συζητούν για να παίξουν στην ίδια ομάδα»! (pic)

Τα σενάρια πολλά στην κορυφαία λίγκα, ενόψει της free agency, κι έρχεται ακόμα μια... βόμβα να «ταράξει» τα νερά.

Όπως μετέδωσε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του «ESPN», «οι Κέβιν Ντουράντ και Καουάι Λέοναρντ έχουν κουβεντιάσει σενάρια, στα οποία θα μπορούσαν να παίξουν μαζί» και σημειώνεται πως οι δύο ομάδες που μπορούν να πάρουν και τους δύο σούπερ σταρς (και γιατί έχουν δείξει ενδιαφέρον, αλλά και γιατί έχουν χώρο στο salary cap) είναι οι Νικς και οι Κλίπερς.

Αναφέρεται επίσης πως οι δύο παίκτες θα συζητήσουν και με τις δύο αυτές ομάδες με την έναρξη της free agency.

ESPN story with @ramonashelburne on Kevin Durant and Kawhi Leonard sharing conversations on a possible free agent future together. https://t.co/FEO5kjCdWK

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 29 Ιουνίου 2019