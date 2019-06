Ουόριορς και Ντουράντ θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη (pic)

Ο σοβαρός τραυματισμός του Κέβιν Ντουράντ δεν αφαιρεί την επιθυμία των Ουόριορς να τον κρατήσουν και την επόμενη σεζόν.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο GM Μπομπ Μάγιερς θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη μιας και εκεί ακολουθεί την αποθεραπεία του ο 30χρονος φόργουορντ.

Warriors GM Bob Myers is scheduled to travel to NY this weekend hoping to visit Kevin Durant, per @ShamsCharania, as most NBA free agents wait on a domino effect that begins with him and Kawhi.

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) June 29, 2019