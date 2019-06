Λέοναρντ: Από ένα καλοκαίρι εφιάλτη, σε ένα καλοκαίρι όνειρο...

Άλλο άνθρωποι πιστεύουν στην μοίρα, άλλοι πιστεύουν ότι φτιάχνουν το μέλλον τους μόνοι τους με τις επιλογές, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές. Κάποιες φορές αυτές είναι θετικές, κάποιες όχι, αλλά αυτό που μένει είναι ότι οφείλουμε να παλεύουμε για να κατακτούμε τα θέλω μας και να γευόμαστε την γλύκα των θετικών αποτελεσμάτων.

Ο φετινός Ιούνιος, έναν χρόνο πριν, δεν θα μπορούσε παρά να είναι στην φαντασία του Λέοναρντ η πιο ονειρική κατάληξη του μέλλοντος του. Ο Καουάι δεν έχει μάθει στα εύκολα, αλλά έχει μάθει για να παλεύει για τα καλά που του έρχονται. Όλα όσα έχουν γίνει στην ζωή του και στην καριέρα του είναι όλα αποτέλεσμα του χαρακτήρα του, του ταλέντου του και της σκληρής δουλειάς του. Γυρνώντας τον χρόνο πίσω κάτι λιγότερο από έναν χρόνο πριν όλα ήταν τόσο διαφορετικά από σήμερα. Όλα ήταν χειρότερα και το μέλλον έδειχνε αβέβαιο και δύσκολο.

ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ...

Toronto has reached agreement in principle to acquire San Antonio's Kawhi Leonard for package that includes DeMar DeRozan, league sources tell ESPN. Trade is larger on both sides, and players are still being informed of their inclusion in the deal. Trade call with league today.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 Ιουλίου 2018