Πέισερς: Πρώτος στόχος ο Ρούμπιο για αντι-Κόλισον! (pic)

Οι Πέισερς ψάχνουν για βασικό point guard στην αγορά, αφού ο Ντάρεν Κόλισον αποσύρθηκε για να αφοσιωθεί στη θρησκεία του.

Σύμφωνα με τον Marc Stein, η Ιντιάνα θέλει να αποκτήσει τον Ρίκι Ρούμπιο, με τον Ισπανό να είναι ο πρώτος στόχος για τον «1».

Τη σεζόν που μας πέρασε ο έμπειρος γκαρντ είχε 12.7 πόντους, 6.1 ασίστ και 3.7 ριμπάουντ, με τους Τζαζ να μένουν εκτός στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Ρόκετς.

A number of teams have been operating under the premise that Ricky Rubio to Indiana is a highly likely scenario. Change at the point, in other words, was coming for the Pacers. But Collison would have had no shortage of suitors had he kept his name in free agency ...

— Marc Stein (@TheSteinLine) 29 Ιουνίου 2019