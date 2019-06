Σίξερς: Δίνουν συμβόλαιο 168 εκατομμυρίων στον Σίμονς! (pic)

Δεν πρόκειται να αφήσουν τον Μπεν Σίμονς να φύγει οι Σίξερς.

Η ομάδα από τη Φιλαδέλφεια θα δώσει max συμβόλαιο αξίας 168 εκατομμυρίων στον Αυστραλό, όταν ξεκινήσει η free agency.

Το σύνολο του Μπράουν στηρίζει πολλά στο δίδυμο Σίμονς-Εμπίντ και δεν θέλει να το... χαλάσει.

Φέτος ο Αυστραλός έγινε All Star και είχε 16.9 πόντους, 8.5 ριμπάουντ και 7,9 ασίστ μέσο όρο.

Ben Simmons could receive a max extension from Philadelphia once free agency starts, per @ZachLowe_NBA

The max for Ben Simmons is reportedly worth $168M over 5 years.

— NBA Central (@TheNBACentral) 29 Ιουνίου 2019