Οι Ρόκετς δίνουν Καπελά μόνο για να πάρουν Μπάτλερ

Οι Ρόκετς έχουν προσεγγίσει τους Σίξερς ώστε να αποκτήσουν τον Τζίμι Μπάτλερ πριν αυτός βγει στην αγορά των free agent.

Η ομάδα του Χιούστον ανάμεσα στα ανταλλάγματα έχει πρώτο πρώτο τον Κλιντ Καπελά, αλλά ξεκαθάρισε πως ο Ελβετός παραχωρείται μόνο για χάρη της συγκεκριμένης κίνησης.

Αν δηλαδή οι Ρόκετς εμπλακούν σε άλλη ανταλλαγή, δύσκολα θα συμπεριλάβουν το όνομα του Καπελά.

The Rockets believe they have a trade partner for Clint Capela but do not intend to deal Capela unless they are sure they can acquire marquee Sixers free agent Jimmy Butler, according to a source briefed on Houston's thinking

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 28, 2019