Η καλύτερη ομάδα της Δύσης στο NBA προχώρησε στην επέκταση συνεργασίας με δύο σημαντικά στελέχη.

Ο GM Μπομπ Μάγιερς και ο πρόεδρος Ρικ Βελτς ανανέωσαν τη συνεργασία με την ομάδα του Όκλαντ για αρκετά χρόνια ακόμη.

Ειδικά ο Μάγιερς είχε πολύ σημαντικό στο «χτίσιμο» του ρόστερ των Ουόριορς τα τελευταία χρόνια.

The Warriors have reached terms on a multi-year contract extension with president of basketball operations Bob Myers, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) 28 Ιουνίου 2019