Οι Μιλγουόκι Μπακς έδωσαν στην δημοσιότητα την... παρακάμερα της εκδήλωσης, θέλοντας να μας βάλει μέσα στα παρασκήνια της εκδήλωσης.

Το πριν, το μετά, ο Γιάννης με το βραβείο του MVP. Όλα αυτά από μια... διαφορετική ματιά!

Behind the scenes with the MVP!! #NBAAwards pic.twitter.com/d1UkJczcL7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 28 Ιουνίου 2019