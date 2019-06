Σκέφτεται να επαναφέρει μπαντάνα και... σκόνη ο ΛεΜπρον! (pics)

Αλλαγές σε όλα τα επίπεδα ετοιμάζει ο ΛεΜπρον με μοναδικό στόχο να επιστρέψει και στις κατακτήσεις τίτλων. Ο Τζείμς καθώς του το ζήτησε και ο Κούζμα σκέφτεται να επαναφέρει το χαρακτηριστικό του headband, όπως και το τελετουργικό με την σκόνη, σε μια προσπάθεια να επιστρέψουν και οι επιτυχίες. Όπως είναι λογικό οι οπαδοί του ανυπομονούν να δουν όλα εκείνα που αγάπησαν να επιστρέφουν και τον Τζέιμς να μπαίνει σε mood πρωταθλητή.

If LeBron shows up to the first game of his szn wearing a headband and a purple shooting sleeve on his right arm, It’s over @WorldWideWob pic.twitter.com/pVkqZ60OVZ

— Teddy Tauer (@TedTauer) 28 Ιουνίου 2019

Could be making a return this coming year until forever! Stay tuned. — LeBron James (@KingJames) 27 Ιουνίου 2019