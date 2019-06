Όταν ο ΛεΜπρον έλεγε ότι κανείς δεν μπορεί να φορά το 23 σεβόμενος τον Τζόρνταν... (pics)

Η νέα κουβέντα που μονοπωλεί την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, είναι η παραχώρηση του ΛεΜπρον Τζέιμς στον Άντονι Ντέιβις της φανέλας με τον αριθμό 23 στους Λέικερς. Ο «Βασιλιάς» την περσινή σεζόν που βρέθηκε στο Λος Άντζελες πήρε το συγκεκριμένο νούμερο που φορούσε σχεδόν σε όλη του την καριέρα, αλλά φέτος θέλησε να κάνει το... χατήρι στον νεοφερμένο Ντέιβις και να του παραχωρήσει τον αριθμό του. Όπως ανακοίνωσε επιστρέφει στο 6 που και πάλι έχει φορέσει και μάλιστα όταν το είχε φορέσει είχε κάνει και δηλώσεις για το πως δεν πρέπει κανείς να φορά το 23, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είναι πιο επίκαιρες.

«Νιώθω λες και κανείς παίκτης του ΝΒΑ δεν πρέπει να φορά το 23. Θα ξεκινήσω εκστρατεία και θα βάλω άπαντες να υπογράψουν. Τώρα αν δεν μπορώ να φοράω το 23 κανείς δεν πρέπει να μπορεί να το βάλει. Νομίζω ότι αυτά που έχει κάνει ο Τζόρνταν για το παιχνίδι πρέπει να αναγνωριστούν σύντομα. Δεν θα υπήρχε ΛεΜπρον, Κόμπι, Ουέιντ αν δεν υπήρχε ο Τζόρνταν».

Φαίνεται πάντως πως οι καιροί αλλάζουν και όχι μόνο ο ΛεΜπρον δεν έχει θέμα να φορά το 23, αλλά και να το παραχωρεί μάλιστα σε κάποιον άλλον.

LeBron is giving his Lakers 23 to Anthony Davis.

Remember when LeBron said "no player should wear 23" out of respect for Michael Jordan. And if he's "not wearing it, nobody else should be able to wear it." pic.twitter.com/N05Da3mowV

— David Astramskas (@redapples) 27 Ιουνίου 2019