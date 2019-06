Αποθέωση Τζόνσον στους Λέικερς για το trade! (pic)

Ο Τζόνσον όταν αποχώρησε από τους Λέικερς, πριν από μερικούς μήνες, είχε κάποια λόγια να πει για όσους συνεργάστηκε στην θητεία του ως πρόεδρος και κυρίως για τον Πελίνκα. Όλα αυτά φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν, αφού μετά το trade που ελευθερώνει χρήματα στην ομάδα και θέτει νέα όρια για την νέα σεζόν ο πρώην παίκτης σύμβολο των Λέικερς αποθέωσε τις επιλογές που έγιναν.

Συγκεκριμένα τόνισε:

«Ουάου τι ανταλλαγή και τι μεγάλη κίνηση από την Τζίνι και τον Ρομπ να εξασφαλίσουν 32 εκατομμύρια. Αυτή η κίνηση βάζει τους Λέικερς στο παιχνίδι για όλους τους free agents. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι την Κυριακή. Θα είναι συναρπαστικό».

Wow wow WOW what a trade and big move by Jeanie and Rob to clear $32M in cap space! This move puts the Lakers in play for all of the free agents. I can't wait until Sunday!! It's going to be exciting!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 27 Ιουνίου 2019