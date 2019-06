Μάτζικ: «Ο Ντέιβις μόλις απέδειξε ότι θέλει πρωτάθλημα με τους Λέικερς»! (pic)

Οι Καλιφορνέζοι θα μπουν στην ερχόμενη free agency με 32 εκατομμύρια δολάρια στο σάλαρι καπ, έχοντας τη δυνατότητα να αποκτήσουν ακόμα έναν σούπερ σταρ που θα πλαισιώσει τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις έπειτα από την απόφαση του τελευταίου να απαρνηθεί το bonus ανταλλαγής ύψους 4 εκατομμυρίων.

«Laker Nation, ο Άντονι Ντέιβις μόλις απέδειξε σε όλους εμάς τους φίλους των Λέικερς ότι θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα απορρίπτοντας το bonus ανταλλαγής του» ήταν το μήνυμα του Μάτζικ Τζόνσον έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις.

Laker Nation, Anthony Davis just showed all of us Lakers fans he wants to win a championship by waiving his $4M trade kicker!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 27 Ιουνίου 2019