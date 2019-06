Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ του Yahoo Sports, Κρις Χέινς, ο «Klaw» αναμένεται να συναντηθεί τόσο με τους Κλίπερς, όσο και με τους Λέικερς τις επόμενες ημέρες.

Επίσης εξηγεί ότι και οι Νιου Γιορκ Νικς θα επιδιώξουν ραντεβού με τον Λέοναρντ. Αν μη τι άλλο προμηνύεται... καυτό καλοκαίρι!

Yahoo Sources: Kawhi Leonard intends to meet with the Los Angeles Lakers and Los Angeles Clippers when free agency commences. https://t.co/dYjf4oSBy1

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 27 Ιουνίου 2019