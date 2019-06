Φουλ για τρίτο σούπερ σταρ οι Λέικερς με 32 εκατομμύρια στην free agency!

Οι Καλιφορνέζοι έσπρωξαν τους Μο Βάγκνερ, Ισάκ Μπονγκά και Τζεμέριο Τζόουνς στους Ουίζαρντς ως μέρος της ανταλλαγής του Άντονι Ντέιβις, ο οποίος με τη σειρά του αρνήθηκε τα 4 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε ως bonus το trade του.

Έτσι οι Καλιφορνέζοι θα μπουν στην ερχόμενη free agency με 32 εκατομμύρια δολάρια στο σάλαρι καπ, έχοντας τη δυνατότητα να αποκτήσουν ακόμα έναν σούπερ σταρ που θα πλαισιώσει τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.

The Lakers are trading Mo Wagner, Isaac Bonga and Jemerrio Jones to Wizards as part of the Anthony Davis deal with New Orleans, league sources tell @ZachLowe_NBA and me. Deal clears contracts and creates more cap space for free agency.

