Ο ΛεΜπρόν παραχωρεί το «23» στον Ντέιβις (pic)

Το «Yahoo» αποκάλυψε πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παραχώρησε το Νο23 στον Άντονι Ντέιβις.

Δεν ξέρουμε αν ήταν μέρος της απόφασης του All Star σέντερ, αλλά σίγουρα ο «Βασιλιάς» έδειξε μεγαλοψυχία με τη συγκεκριμένη κίνηση.

Πλέον μένει να μάθουμε αν ο ΛεΜπρόν θα επιστρέψει στο Νο6 που φορούσε στους Χιτ ή θα επιλέξει νέο αριθμό στην πλάτη της φανέλας.

Κερδισμένοι από όλα αυτό θα βγουν και οι Λέικερς αφού η νέα φανέλα του Τζέιμς θα πουλήσει αρκετά.

Yahoo Sources: Los Angeles Lakers star LeBron James gifting new teammate Anthony Davis his No. 23 jersey for the upcoming season. https://t.co/vYIXmcl6c9

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 27 Ιουνίου 2019